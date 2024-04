Una vocazione...e l'amore per la sua terra. La dott.ssa Gurnari e un 'nuovo' approccio al cibo

“Cosa vuoi fare da grande?”. È la domanda che a tanti di noi viene posta sin dalla più tenera età. Alcuni hanno risposte fantasiose – che a volte si trasformano anche in realtà – ad esempio, l’astronauta. Altri, invece, sanno già di avere una qualche vocazione, “voglio fare il medico”, altri ancora – la maggioranza perlopiù – non ne hanno assolutamente idea. E ben venga l’ignoto, perchè è quello che ci consente di provare, sbagliare, conoscere, cambiare, migliorare e trovare il nostro posto del mondo.

È questa un po’ la storia che vi presentiamo oggi, quella di una reggina fuorisede “a metà“. La dott.ssa Carmen Gurnari, originaria di Melito Porto Salvo ha costruito la sua professione, di biologa nutrizionista tra Nord e Sud, non rinunciando a ciò che il Settentrione può offrirle e neanche agli affetti, alla bellezza di casa al Meridione.

Mangiare è un piacere, di cui nessuno si dovrebbe privare. Ma è vero anche che, a buona parte della società, manca un’educazione alimentare di base. È qui che interviene il nutrizionista. La dott.ssa Gurnari, però, non si occupa unicamente di diete personalizzate.

“Spesso si va dal nutrizionista con un obiettivo chiaro in mente ma non si hanno le risorse per poter sostenere una dieta nel lungo termine. lo lavoro prima di tutto su quelle risorse: il rapporto e la conoscenza del cibo”.

Originaria di Melito Porto Salvo, la giovane doc ha fatto quello che fanno tanti ragazzi del Sud, dopo la maturità è volata a Milano. Il corso di laurea in biotecnologie alla Bicocca, però, non la faceva sentire soddisfatta al 100%, poi durante il tirocinio l’illuminazione sul futuro.

“In che momento ho deciso di voler diventare una nutrizionista? È nato tutto spontaneamente, ma mi piace pensare che non sia stato un caso.

L’estate prima di iniziare l’ultimo anno di liceo mi ricordo che per la prima volta mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Ero sempre stata magra e per la prima volta mi vedevo dei chiletti di troppo che non mi piacevano. Completamente ignorante in materia mi sono messa a fare quello che fanno tutti di solito, ovvero googlare diete fai da te e ho iniziato a perdere peso. Peccato che oltre ai kg avevo perso la serenità, avevo paura di mangiare ogni tanto quella cosa in più e riprendere peso.

La situazione si è nel tempo attenuata per poi ri-degenerare durante la triennale. Il malessere universitario si riversò nuovamente sul cibo. Arrivò il momento in cui dovevo scegliere un tirocinio, obbligatorio nella mia triennale. Non ero sinceramente molto motivata in quel periodo, avevo capito che biotecnologie e la ricerca non facevano per me. Quindi mi metto a cercare tra i prof di Medicina della Bicocca (che erano molto meno richiesti di quelli di Biotecnologie), giusto per darmi una mossa e cercare qualcuno che mi prendesse sicuramente.

Mando una mail a una prof che sul profilo risultava occuparsi di neuroscienze, ricevo risposta e vado a fare un colloquio. Quando vado lì lei mi chiede “vorresti lavorare nei laboratori di neuroscienza o in quelli di nutrizione?”. Io immediatamente mi illumino e rispondo senza alcuna esitazione “quelli di nutrizione”.

Quel periodo è stato una scoperta meravigliosa perchè per la prima volta ho iniziato a capire cosa significa mangiare in modo sano.

Da quel momento non ho avuto dubbi, ho voluto fare la nutrizionista e aiutare tutte quelle persone che, come me, si fanno del male per raggiungere una forma fisica che li faccia stare bene ma che non comprometta la serenità rispetto al cibo.

Il mio motto oggi è: qualunque sia il tuo obiettivo, inizia dalla costruzione di un rapporto sano e consapevole con il cibo!”.