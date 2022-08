Coronavirus, a Reggio 477 positivi. Il bollettino

Un decesso in Calabria nelle ultime 24 ore. Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3542022 (+4.613). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 506411 (+1.357) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4543 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4472 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 79907 (79547 guariti, 360 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50498 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50384 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92586 (91365 guariti, 1221 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2835 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2812 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47416 (47164 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10421 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10359 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 168604 (167780 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1939 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1920 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42508 (42331 guariti, 177 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 318 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione.