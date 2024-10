Covid, +84 positivi a Reggio Calabria. Il bollettino

Zero decessi in tutta la Calabria nelle ultime 24 ore. Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.323.412 (+4.776). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 88.407 (+244) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Leggi anche

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 175 (11 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11506 (11.348 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1360 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.319 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27096 (26.438 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 231 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.496 (8381 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.113 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.071 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.988 (29.577 guariti, 411 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 407 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 402 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.629 (6.526 guariti, 103 deceduti).