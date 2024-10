Bonaccini (Pd) in Calabria: visita a Fattoria della Piana

Una domenica in Calabria per Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. Alle 10 l’esponente del Pd sarà al Grand Hotel di Lamezia per una iniziativa pubblica, alle ore 13.15 invece l’incontro con la comunità Progetto sud di don Giacomo Panizza.

Nel pomeriggio Bonaccini, dato per favorito come prossimo segretario del Partito Democratico, visiterà una delle eccellenze del territorio reggino, ovvero la Fattoria della Piana.

“La questione meridionale -ha assicurato Bonaccini nei giorni scorsi- sarà centrale nel futuro del Pd. Non sosterrò mai un progetto di autonomia che penalizzi il Sud e spacchi il Paese. Sono un autonomista convinto, ma di quella autonomia che è stata la battaglia storica della sinistra italiana: l’autonomia intesa come poteri locali”.