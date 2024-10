Bonazzoli: ‘Rigiocherei Novara-Reggina. Se il presidente Gallo vuole…’

Tra le “Piacevoli chiacchierate” che quotidianamente Citynow realizza, c’è anche quella con un bomber mai dimenticato della Reggina come Emiliano Bonazzoli. La sua storia amaranto tra gol, gioie, qualche delusione ed un augurio per il futuro: “La rete di Bergamo? Ho una gigantografia in casa con l’esultanza di quel gol che ricorderò per tutta la vita, uno dei più bei momenti vissuti nella mia carriera calcistica.

Prima di quella partita c’era tensione, ansia, ma non paura. Era il secondo spareggio per mantenere la serie A e la prima non era andata bene anche se io non c’ero. Quella tensione aumentata dal rinvio dell’incontro e ricordo che quella sera prima della partita di ritorno, tutti ci cercavamo per darci forza e coraggio. Poi è andata come tutti sappiamo.

Quale partita rigiocherei? Gli ultimi cinque minuti di Novara-Reggina. Bisognava chiuderla prima con le occasioni avute, un pò più cattivi in determinate circostanze e l’imprevedibilità di quel gol all’ultimo di Rigoni. Peccato.

Mi è dispiaciuto chiudere la mia esperienza alla Reggina in quel modo. Non voglio entrare nel dettaglio, ma sinceramente avrei voluto lasciare la casacca amaranto in altra maniera, è andata così.

Seguo certamente la Reggina attuale. Stava facendo un grandissimo campionato, una prima parte strepitosa. Nove punti di vantaggio e grandi possibilità di andare in B in un girone difficilissimo. Questa pandemia ha fermato tutto, ma spero che in B la Reggina possa arrivare lo stesso.

Io alla Reggina? Mai nessun contatto, ma spesso me lo chiedono. A me piacerebbe tantissimo venire a Reggio, allenare, tornare in un posto dove sono stato benissimo verrei volentieri. Se il presidente Gallo mi vuole chiamare… Vorrei precisare che ho il massimo rispetto per mister Toscano, ho appena iniziato e quindi parlo di eventuale collaborazione come allenatore del settore giovanile”.