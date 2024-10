Modella reggina nella trasmissione di Canale 5 ‘Ciao Darwin’

Una prima serata d’eccezione per la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio che, da Cosenza, ancora una volta, ottengono la ribalta nazionale. Sono tre, infatti, le modelle della storica agenzia che, venerdì 5 aprile, parteciperanno come concorrenti a “Ciao Darwin”, il celebre programma di Canale5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Si tratta delle ventiduenni Alina Bondarenko e Ludovica Dito, rispettivamente di Gioiosa Ionica e Gioia Tauro, e della ventenne Chiara Cipri, proveniente da Palmi. Grande l’entusiasmo delle ragazze – selezionate tra più di 20 aspiranti concorrenti durante i casting a Lamezia Terme – che in prima serata siederanno nelle file delle “Giuliette” e sfideranno, secondo quanto previsto dal format, il gruppo delle “Messaline”.

«Sono molto contenta di questa opportunità – racconta Alina che, oltre a una vita in passerella, studia Lingue all’Unical – e ringrazio la CarliFashionAgency che per me rappresenta una vera e propria famiglia». Come la bionda Alina, anche Ludovica e Chiara, entrambe studentesse e giunte nel 2018 alle prefinali nazionali di Miss Italia con le rispettive fasce di Miss Sorriso Calabria e Miss Magna Grecia, si dicono soddisfatte del debutto in tivvù.

«Il mio sogno – spiega Ludovica che, nel corso della puntata di “Ciao Darwin” si esibirà pure in un defilè – è riuscire ad entrare nel mondo dello spettacolo. Miss Italia ha rappresentato un bellissimo trampolino di lancio ma è soprattutto l’agenzia di Linda a coinvolgermi in molteplici eventi ed iniziative».

La segue a ruota la reggina Chiara Cipri: «La CarliFashion è un ponte importante col mondo del lavoro e il mio percorso con tutto lo staff continuerà. Fondamentali sono i consigli che ricevo quotidianamente». Prosegue così, dunque, il cammino dell’Agenzia di moda e organizzazione eventi che, proprio quest’anno, compie 10 anni.

«Siamo orgogliosi di essere stati contattati dalla produzione di “Ciao Darwin” perché può rappresentare un’ottima vetrina per le modelle e i modelli della nostra Agenzia che, alle spalle, ha un percorso decennale – commenta Linda Suriano, titolare della CarliFashionAgency -. Siamo cresciuti esponenzialmente non solo in termini lavorativi ma anche in quelli di formazione professionale e umana, ci siamo accreditati come Agenzia Regionale di Miss Italia e anche lanciati continuamente in nuove avventure.

Da qualche anno, ad esempio, realizziamo produzioni televisive e dopo il successo dello speciale messo a punto (“Non solo festival”, ndr) a Sanremo 2019, saremo anche al Vinitaly di Verona dal 7 al 10 aprile e poi, dal prossimo 5 maggio per tutte le domeniche, verrà trasmesso, sull’emittente regionale TEN (Teleuropa Network, ndr), il nostro programma dal titolo “Strada Facendo” che sarà condotto da Cataldo Calabretta (conduttore e opinionista Rai): a bordo di una speciale roulotte, ispirata ai dipinti di Mondrian, si andrà alla scoperta di nuovi borghi e talenti calabresi. Nel frattempo – conclude – ci stiamo preparando alle selezioni per Miss Italia che partiranno a giugno con un’edizione ricca di straordinarie sorprese».