Bonura e Giamporcaro infiammano l’Oasi Village

di Laura Maria Tavella – Grande serata all’ Oasi Village, per l’ apertura della stagione estiva, eccezionalmente di domenica, con due grandi special guests : Vincenzo Bonura e Andrea Giamporcaro, dj resident al Raja di Panarea; i due dj, divenuti affezionatissimi ospiti dell’ Oasi Village, riescono a coinvolgere con il loro inconfondibile sound 2000 persone circa.Impeccabile l’ organizzazione, dopo il rinvio della serata(causa maltempo di sabato): ieri pomeriggio dalle 16 alle 18 i (pochi) assenti alla festa hanno ottenuto il rimborso del biglietto in prevendita. Gli altri, hanno goduto a pieno di una serata come ogni anno ricca di emozioni, in una location che si riconferma nel tempo la più adatta per l’ Opening Summer.Gli organizzatori si dimostrano soddisfatti. Ale Lag, vocalist e promoter della serata, afferma “Siamo contentissimi di questa serata, nonostante le difficoltà siamo riusciti a far divertire quasi 2000 persone. Un grazie di cuore anche ai dj, che come sempre si sono rivelati dei bravi dj ma anche dei grandi amici dell’ Oasi Village. Contiamo di rivederci presto con loro, in una delle prossime serate della stagione estiva. Grandi novità per l’estate reggina: a Luglio inizieranno le serate presso il Molo 74 e abbiamo in mente di realizzare un grande evento, con un ospite di caratura internazionale, per inaugurare la nuova zona, battezzata Showcase Music Area, la vecchia zona concerti dell’ Oasi Village, che già in passato ha ospitato artisti del calibro di Ray Charles, Jovanotti, Tiziano Ferro, etc.”Non ci resta, quindi, che attendere l’ estate, quella vera, per scoprire quello che gli organizzatori hanno in serbo per noi.Noi di Citynow.it documenteremo la vostra estate con foto, video e interviste.Stay tuned!