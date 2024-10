Boom di ascolti per la calabrese Mia Martini. Oltre 7 milioni di spettatori

Il film 'Io sono Mia', in onda ieri sera su Rai Uno conquista il 31% di share

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, conquista il grande pubblico della TV. Il film “Io sono Mia“, che ripercorre la vita della cantante ha tenuto incollati allo schermo 7 milioni e 727 mila gli spettatori, con una share del 31%.

La bravissima attrice Serena Rossi ha ringraziato gli spettatori sui suoi canali social.

Un lungometraggio che narra la vita, il successo e le ingiustizie subite che determinarono il suo allontanamento dalle scene. Anche la critica ha elogiato l’interpretazione di Serena Rossi con una prova di recitazione straordinaria.

Ottimo risultato di Serena Rossi e della Rai tutta, anche in considerazione del fatto che la pellicola era già stata trasmessa al cinema dal 14 al 16 gennaio 2019. Non si trattava, dunque, di una prima visione assoluta. A Rai1 è andata la prima tv che ha fatto registrare un indiscutibile successo di pubblico e di critica. Grandi elogi sono stati spesi per la Rossi, attrice che presta il volto a Mimì.

