Redel Viola, si decide tutto stasera: serve l’impresa ad Avellino

È il momento della verità, del “dentro o fuori” per la Redel Viola, simbolo di una pallacanestro reggina sempre più smaniosa di calcare palcoscenici più importanti e adeguati alla sua storia.

Si disputa stasera l’ultimo turno di questo complicato e durissimo play-in Gold, e la Viola dovrà giocarsi le sue ultime chance di staccare un biglietto per i play-off promozione sul campo della temibile Felice Scandone.

Palla a due alle ore 18:00 al PalaDelMauro di Avellino, dove i neroarancio dovranno tentare l’impresa, mettendo in campo cuore e cervello, e facendo attenzione a non incappare nei soliti errori nei momenti cruciali di una gara che, vista la posta in palio (gli avellinesi già qualificati vogliono consolidare la classifica), si prospetta una battaglia dal primo al quarto quarto.

All’andata fu l’imprecisione della Viola da un lato, e il cinismo dei biancoverdi dall’altro, a decidere sul finale una partita combattuta punto a punto per quaranta minuti.

Leggi anche

L’avversario

La Scandone Avellino può contare su un roster esperto e dinamico, guidato da coach Sanfilippo. La squadra sta trovando compattezza e Jacopo Soliani, classe 2003, è il miglior realizzatore del team biancoverde. Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, è diventato un punto di riferimento per la Scandone.

Tommaso Pichi, ala/centro classe 1996, ha portato alla squadra la sua esperienza maturata in Serie A2 con compagini come Mens Sana Siena e Manital Torino. La sua presenza sotto canestro è fondamentale, come il contributo del classe ‘93 Stefanini, ala grande cresciuta a Pesaro. Accanto a loro, Jaskus e Trapani si rivelano affidabili su entrambe le metà campo. L’esperto play Cantone si distingue per la gestione dei ritmi e la capacità di dare ordine al gioco. Zanini e Stendardo offrono solidità vicino a canestro, l’ala Iannicelli è l’esperto avellinese d.o.c. classe ‘91, mentre D’Offizi e Iacorossi stanno acquisendo esperienza preziosa.

Arbitri della serata i signori Emanuele Bombace di Giugliano in Campania (NA) e Mauro Sacco di Salerno (SA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.