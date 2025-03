Redel Viola post Avellino, coach Cadeo: ‘Squadra profondamente trasformata, siamo vivi’

L’allenatore della Pallacanestro Viola si è presentato in conferenza stampa non affranto dalla sconfitta casalinga contro Avellino. Il momento è sotto controllo dal suo punto di vista. La notevole trasformazione nel roster ha determinato nuovi equilibri e contro le squadre più forti del torneo la Redel non ha demeritato, anzi tutt’altro.

“Io non sono assolutamente scontento delle prestazioni dell’attuale squadra. Purtroppo si fanno le valutazioni se si vince o si perde. A Monopoli l’abbiamo buttata via noi all’ultimo tiro, però senza quell’episodio finale sarebbe andata diversamente. La squadra paradossalmente è in crescita, è stata stravolta ed abbiamo bisogno di tempo per inserire tutti. Diversi giocatori non sono in forma, spesso facevano canestro da tre anche forzando adesso non trasformano più. Ce la stiamo giocando con tutte le squadre più forti del campionato“.