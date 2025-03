La Redel Viola perde sul finale contro Avellino al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato Avellino per la sesta giornata di Play In Gold. La squadra di Coach Cadeo era reduce da due sconfitte in Puglia contro Bisceglie e Monopoli. I primi tre quarti di gioco si sono svolti in quasi totale equilibrio con diversi momenti in cui i campani erano avanti ed i neroarancio sono sempre rientrati in partita. Ultimo quarto a favore degli ospiti, nel finale non hanno sbagliato, invece i padroni di casa hanno sprecato troppe occasioni in fase offensiva.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. Trapani realizza per gli ospiti. Jaskus segna e prende il libero, che trasforma. Ani dalla lunga distanza. Pichi per i campani, risponde Donati (5-7). Dell’Anna per il pari. Tripla di Pichi. Idiaru per il 10 a 10. Stefanini per il +2. Stendardo per gli ospiti. Ani segna e guadagna un libero, che trasforma. Stendardo per il +4. Dell’Anna dalla lunga distanza. Ani dalla lunetta, zero su due. Cessel da sotto. Soliani a fil di sirena. Paulinus per il pari. Si chiude il primo quarto sul 20 a 20.

SECONDO QUARTO

Cantone da tre. Diversi errori per compagine. Dell’Anna dalla lunga distanza. Stamatis guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Zanini per il 25 a 25. Simonetti dalla lunetta, uno su due. Pichi per gli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. D’Offizi dalla lunetta, due su due. Bangu per la Viola. Coach Sanfilippo chiama Time Out. Jaskus per il 28 a 31. Idiaru per il -1. Jaskus per il 30 a 33. Jaskus dalla lunetta, due su due. Idiaru subisce fallo antisportivo, uno su due dalla lunetta. Donati subisce fallo. Coach Cadeo chiama TIme Out. Donati dalla lunetta, zero su due. Cantone dalla lunetta, uno su due. Si va all’intervallo lungo sul 31 a 36.

TERZO QUARTO

Cessel dalla lunetta, uno su due. Pichi per gli ospiti. Trapani dalla lunga distanza, risponde Simonetti da tre. Trapani in penetrazione. Ancora Trapani in sospensione 35-45. Coach Cadeo Chiama Time Out. Ani per il -8. Dell’Anna per il 40 a 45. Ani va a canestro per il -3. Soliani dalla lunga distanza. Zanini da sotto canestro. I neroarancio sbagliano molto in fase offensiva. Stamatis guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Idiaru per i neroarancio. Dell’Anna trasforma un libero (47-50). Donati porta i neroarancio nul – 1. D’Offizi dalla lunetta, uno su due. Dell’Anna dalla lunetta, due su due. Si va all’ultimo quarto sul 51 a 51.

ULTIMO QUARTO

D’Offizi da tre. Dell’Anna segna e guadagna un libero che trasforma. Donati per il 56 a 54. Soliani per il +1. La Viola continua a creare opportunità di tiro, ma sbaglia. Stamatis corregge un tentativo di Dell’Anna per il 58 a 57 a 4:16 dal termine. Coach Sanfilippo chiama Time Out. Jaskus dalla lunetta, due su due. Soliani per il +3 dei campani. Bangu esce per infortunio. Trapani dalla lunetta. Coach Cadeo chiama Time Out. 1:25 al termine. Trapani, due su due ai liberi. Simonetti da tre (61-63). Stefanini segna e guadagna un libero, che trasforma per il +5 degli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Simonetti dalla lunetta, due su due. Coach San Filippo chiama Time Out. Cantone guadagna la lunetta, due su due. Stamatis per i neroarancio. Jaskus, due su due al tiro. Risultato finale 65 a 70 per Avellino.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Felice Scandone Avellino 65-70 (20-20, 11-16, 20-15, 14-19)

Arbitri: Francesco Giunta di Ragusa, Amir Shamsaddinlpu di Messina.