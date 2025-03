Redel Viola – Scandone Avellino, inizio ulteriormente posticipato

Il match della Redel Viola impegnata nell’importante sfida casalinga contro Avellino previsto per le 20:00 e non per le 18:00 per l’occupazione del PalaCalafiore dalla sfida casalinga della Domotek inizierà con oltre 40 minuti di ritardo. Gli ospiti hanno chiesto una verifica della struttura del canestro. Dopo un rapido controllo è stata abbassato nuovamente ed alzato l’intero tabellone. Nuovo orario di inizio fissato intorno alle 20:50.