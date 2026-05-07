Play off Serie C: clamoroso tonfo del Cosenza, stagione finita. Tutti i risultati e adesso la fase nazionale

La corsa verso la Serie B entra nella fase decisiva. Si è giocato il secondo turno dei playoff di Serie C, ed è stato definito il quadro delle dieci squadre che prenderanno parte al primo turno della fase nazionale.

I risultati

Cittadella – Lumezzane 1-0

Campobasso – Pineto 1-1

Juventus N.G. – Pianese 0-2

Cosenza – Casarano 1-5

Casertana – Crotone 1-1

Lecco – Giana Erminio 2-1

Il sorteggio è in programma oggi, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 12.30, in diretta su Sky Sport. Sarà l’urna a stabilire gli accoppiamenti di un turno che si giocherà sui 180 minuti e che metterà in palio l’accesso allo step successivo dei playoff.

Le cinque teste di serie saranno Salernitana, Potenza (vincitore della Coppa Italia), Renate, Ravenna e Lecco. I lombardi sono l’unica squadra proveniente dal turno appena concluso ad aver conquistato questo status, grazie al miglior piazzamento in campionato tra le formazioni qualificate dalla fase girone.

Nell’altra urna ci saranno Campobasso, Casarano, Casertana, Cittadella e Pianese. Cinque squadre che hanno superato il turno precedente e che proveranno ad allungare il proprio cammino nella competizione.

Le gare d’andata si giocheranno domenica 10 maggio sul campo delle squadre con il peggior piazzamento. Il ritorno è fissato per mercoledì 13 maggio in casa delle teste di serie.