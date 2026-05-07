Calcio Femminile: tre calciatrici della Segato invitate dalla Fiorentina

Prosegue il momento magico della squadra femminile della Segato che, dopo aver messo in bacheca i titoli di Campione Regionale, raccoglie i frutti di una attenta programmazione e di un ottimo lavoro tecnico.

Tre giovani calciatrici sono state invitate dalla Fiorentina per uno stage tecnico-valutativo.

Giulia Meringolo, Francesca Gemelli e Cristiana Campolo (per lei è il secondo invito).

“Raccogliamo i frutti di un ottimo lavoro del nostro staff tecnico“, commenta il presidente della Segato Agostino Cassalia, che ha già registrato la cessione alla Fiorentina nella scorsa stagione di Beatrice Iiriti, anno 2010. “La settimana scorsa all’esordio esordito da sotto età con la squadra Primavera, mentre Miriam Morabito, fresca di convocazione con la Nazionale è attenzionata da Roma, Fiorentina e Parma. Tante altre nostre ragazze sono costantemente monitorate da importanti club professionistici. Stiamo potenziando lo staff tecnico per offrire alle nostre ragazze i migliori supporti per la loro crescita sportiva”.