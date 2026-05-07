Serie D: il messaggio della Nissa al Savoia dopo la vittoria del campionato

Una beffa che si è consumata alla penultima giornata quando la Nissa, che fino a quel momento camminava a braccetto con il Savoia, si è fermata sul campo del Sambiase, spianando di fatto la strada della promozione ai campani. Dopo le frizioni fra presidenti che hanno caratterizzato la parte finale della stagione, a campionato concluso il patron dei siciliani ha voluto formulare un ben messaggio di complimenti ai “rivali” sportivi:

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Il comunicato

“La NISSA F.C. si congratula con il Savoia 1908 per la vittoria del campionato di Serie D e per l’approdo tra i professionisti. Un risultato che premia il lavoro, la dedizione e la passione di tutta la società, dello staff e dei calciatori. Un plauso particolare al presidente Nazario Matachione per la guida attenta e ambiziosa, e al principe EmanueleFiliberto, il cui sostegno ai colori biancoscudati ha rappresentato un elemento importante nel percorso della squadra. Al di là di ogni rivalità, alla società, ai tifosi e a tutta la città, i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni nel calcio professionistico“.