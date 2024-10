Boom Escape Room Intrappola.to a Reggio Calabria: 1500 ingressi in soli 2 mesi!

Boom di giocate da “Escape Room Intrappola.TO”: il nuovo gioco che impazza da tempo in tutto il mondo e che, da poco, ha aperto i battenti anche a Reggio Calabria, in poco più di due mesi ha registrato un sold out davvero inaspettato, con più di 1500 ingressi!

Il motivo del successo? La sfida del tempo.

Lo scopo del gioco è riuscire, in 60 minuti di tempo, ad aprire il lucchetto dell’unica porta che può ridarvi la libertà.

Ci sono degli indizi e delle trappole: sta a voi individuare la via di fuga. Ma il tempo scorre e i minuti vanno in fumo rapidamente.

C’è solo una porta nella stanza ma aprirla non sarà un gioco da ragazzi!

A Reggio Calabria, infatti, a riuscirci sono stati davvero in pochi: solo 12 squadre sono riuscite a completare il gioco al 100%: gli integrati, l’elfa di Mariella, Burry, Warriors, Los Primos, Mai Drimm Timm, Misaico, Willy Team, A putia i Mustazzuni, Scunchiuruti-l’evoluzione, Groospal, Maiunagioia sono i nomi delle squadre risultati vincitrici al gioco più famoso in città!

Per tutti gli altri (anche noi di Citynow.it ci abbiamo provato, totalizzando un buon 80%), resta l’amarezza di non aver avuto abbastanza tempo per concludere: i più tenaci, però, non mollano e spesso con determinazione tornano per riprendersi la propria rivincita!

Siete pronti a sfidare il tempo?