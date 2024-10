Un pulmino per Borgo Croce, parte bene la campagna ma serve ancora l’aiuto di tutti

La raccolta fondi mirata all’acquisto di un nuovo pulmino per la comunità di Borgo Croce sta andando a gonfie vele. Al primo giorno di campagna è stato raccolto il 25% circa dell’importo totale necessario per centrare l’obiettivo.

Grazie a tutte le persone che stanno donando, tra imprenditori, professionisti, politici ed esponenti delle associazioni reggine, sarà possibile aiutare, conun gesto concreto l’associazione che dal 2020 ha ridato vita e ‘colore’ al borgo di Fiumara.

Oggi, il cuore pulsante di Borgo Croce ha bisogno di tutti noi. Per questo motivo è stata avviata la campagna di crowdfunding per riacquistare il pulmino dell’associazione, dopo che ignoti lo hanno dato alle fiamme. Utilizzato con amore e dedizione per portare turisti e visitatori a scoprire l’anima di questo luogo magico, il mezzo è di fondamentale importanza per proseguire l’attività messa in piedi e portata avanti da un gruppo di giovani reggini.

Al momento sono 40 in totale le donazioni effettuate i soldi raccolti ammontano a 1.860 euro. Ma serve ancora l’aito di tutti.

Il nuovo mezzo oggetto della campagna è stato individuato dall’associazione Borgo Croce: si tratta di un Fiat Iveco minibus da 20 posti, usato, che costa 7.000 euro.

Come contribuire? È semplicissimo, basta effettuare una donazione sulla piattaforma di crowdfunding (CLICCA QUI). Ogni euro donato è un abbraccio, un “ci sono anch’io” a Borgo Croce ed a quei giovani che hanno deciso di credere in un futuro migliore.

Di seguito le parole, associate alla donazione, di alcuni reggini che hanno voluto rivolgere un messaggio a tutte le persone a cui sta a cuore il futuro di Borgo Croce.

Filippo Arecchi, amministratore delegato Meridiano Lines

“Le ingiustizie che subisce qualcuno che fa parte di una comunità sono ingiustizie che subisce ognuno della stessa e la comunità deve reagire per riparare il danno subito”.

Umberto Barreca – Redel

“Questa iniziativa permette di riconsegnare all’associazione Borgo Croce un mezzo distrutto da un atto vile. Invito a partecipare numerosi e a chiudere questa campagna di Crowe funding in pochissimi giornizl. Forza Reggio”.

Nicola Cuzzocrea – O2HP

“Ho visitato il borgo con la mia famiglia e conserviamo dei bellissimi ricordi. Vorrei che da questo male possa nascere un gran bene!”.

Francesco Gurrì – F.G. Service

“Un’organizzazione virtuosa e sana fatta di persone serie e che amano la propria terra riuscirà sempre a ripartire nonostante gli ‘incidenti di percorso'”.

Claudio Aloisio – Confesercenti Reggio Calabria

“Possiamo fare qualcosa oltre che parlare, scrivere e indignarci? Si se vogliamo.

Possiamo, ad esempio, sostenere Borgo Croce partecipando al crowdfunding organizzato da City Now per far acquistare all’associazione un nuovo pulmino. Possiamo con un piccolo gesto fare una grande differenza, ognuno per quello che riesce e ritiene. Perché NOI SIAMO REGGIO CALABRIA! Non loro”.

Federico Milia – Forza Italia