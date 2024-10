Reggio, alla Bottega del Gelato una promo imperdibile su gelato e conetti

La Bottega del Gelato di Reggio Calabria continua a sorprendere i suoi clienti. Dopo aver ottenuto il prestigioso riconoscimento tra le “Migliori Gelaterie d’Italia 2024”, la gelateria ha deciso di celebrare questo importante traguardo con una speciale promozione valida fino all’11 novembre: gelato e conetti a soli 14 euro.

La promozione arriva dopo i festeggiamenti della scorsa settimana, che hanno visto la partecipazione entusiasta di tutta la città. La Bottega del Gelato, infatti, ha regalato un’ora di gelato gratuito a tutti i cittadini, con i bambini che hanno potuto gustare coni gelato gratis fino a sera. L’iniziativa è stata arricchita da momenti di animazione e intrattenimento, regalando gioia e divertimento a grandi e piccini.

Con questa nuova promozione, la gelateria vuole ringraziare i clienti per il supporto e l’affetto dimostrato nel tempo, offrendo un’occasione speciale per gustare il gelato artigianale che ha conquistato il palato degli esperti del settore e degli appassionati di dolci.

L’offerta include sia gelato stevia che vegano, gelato senza glutine, ketogenico e senza latte né derivati.

La Bottega del Gelato è ormai un punto di riferimento per gli amanti del gelato a Reggio Calabria, grazie alla cura nella scelta degli ingredienti e alla passione che si riflette in ogni creazione. La promozione speciale sarà un’ulteriore occasione per i clienti di vivere un’esperienza di gusto unica, celebrando insieme il riconoscimento ottenuto a livello nazionale.

La gelateria invita tutti a partecipare a questa dolce festa e a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di approfittare della promozione fino all’11 novembre. La Bottega del Gelato continua così a confermarsi non solo come un’eccellenza del territorio, ma anche come un luogo di incontro e di gioia per tutta la comunità.

