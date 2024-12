Chanukkà a Bova Marina: la festa ebraica delle luci al Museo archeologico

Nella splendida cornice del Museo e Parco archeologico di Bova Marina, sede di una delle

più antiche sinagoghe del mondo occidentale, si terrà, a partire dalle ore 16.00 del 29

dicembre, la Chanukkà, la festa delle luci, manifestazione che celebra il rinnovamento

dei popoli, prevede l’accensione del candelabro rituale ebraico, la Hanukkiót.

L’evento è promosso dalla Direzione del Parco e dalla sezione calabrese della Comunità

ebraica, con la collaborazione del Comune di Bova Marina e della Soprintendenza ABAP

per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Insieme al Dirigente Delegato della

Direzione regionale Musei Calabria Fabrizio Sudano, alla cerimonia prenderanno parte i

rappresentanti delle tre principali religioni monoteiste: oltre Roque Pugliese, referente per

la Comunità Ebraica, saranno inoltre presenti l’Imam Ahmed Berraou, referente Ucoli in

Calabria, e l’Arcivescovo della Diocesi Reggio Calabria-Bova Fortunato Morrone. Tale

partecipazione è significativa per lanciare un messaggio di fratellanza, pace e di ripudio

della guerra.

«Il museo di Bova Marina è la testimonianza più significativa del sincretismo religioso della

Calabria, un luogo che dimostra la felice convivenza di popoli con culture differenti nei

nostri territori – ha commentato la Direttrice del Museo Elena Trunfio. Alla luce del

contesto internazionale è fondamentale continuare a promuovere la tolleranza e i Musei

devono farsi carico di creare occasioni di condivisione e conoscenza tra le diverse

culture».

Un evento gratuito e aperto a tutti

L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Per info: drm-cal.archeoderi@cultura.gov.it – tel. 334.6561714