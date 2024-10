A Bova Marina il dialogo a più voci sulla criminalità: “C’è chi dice no”

di Federica Campolo – All’Oratorio Salesiano di Bova Marina C’È CHI DICE NO all’illegalità. Si è svolto lunedì 16 aprile presso il Cineteatro “Don Bosco” un dialogo a più voci sulla criminalità, promosso da CGS Elpida, CGS Sales, Bibliopedia, CNOS- SCUOLA, CNOS- FAP Calabria e l’Associazione Onlus “C. Marzano”.

L’incontro, terza tappa di un percorso di educazione alla legalità sintetizzato dallo slogan #iocicredo #iocisono, ha previsto l’intervento di tre relatori d’eccellenza che, a diverso titolo e specificità, hanno affrontato il tema della conferenza, consentendo ai presenti di osservare da molteplici angolazioni la poliedricità del fenomeno mafioso.

Ad aprire il dibattito la testimonianza del Tenente Cosimo Sframeli, autore del libro “A’ndrangheta. Evoluzione e forme di contrasto”, attualmente comandante di plotone e insegnante alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

«La ribellione a questo fenomeno deve partire proprio dai paesi in cui la ‘ndrangheta ha le sue radici» afferma il tenente Sframeli, tracciando all’interno di un iter cronologico e geografico, le tappe evolutive attraverso cui la mafia si è radicata, estesa e rafforzata.

«Oggi, il metodo repressivo- preventivo non basta: la strada da seguire è quella della cultura», conclude Sframeli mettendo in luce le finalità educative delle attività proposte dall’Oratorio Salesiano. Anche Fulvio Dascola, sociologo dei processi culturali e del territorio, ha evidenziato la crucialità della presenza salesiana nel territorio di Bova Marina: dagli anni quaranta fucina dei grandi politici, oggi l’Oratorio deve porsi come modello alternativo a quello offerto dalla subcultura mafiosa. La spettacolarizzazione della criminalità organizzata raccontata dalla televisione e la diffusione di modelli diseducativi possono essere contrastati mediante proposte formative che educhino al pensiero critico, alla curiosità, all’indipendenza intellettuale.

«Penso che la legalità sia bellezza e anche un po’ di follia» ha aggiunto Dascola ponendo l’accento sulle componenti etiche da cui le dinamiche educative dovrebbero prendere le mosse. La bellezza irradiata dal bene è spesso legata alle scelte “folli” di uomini consapevoli del fatto che, come disse Giovanni Falcone, la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. C’È CHI DICE NO alla malavita con impegno di fede, come raccontato da Suor Carolina Iavazzo, collaboratrice diretta di Padre Pino Puglisi e responsabile del centro “Padre Nostro” nel quartiere Brancaccio di Palermo.

«Chi ama davvero Dio- afferma suor Carolina- lo dimostra amando il prossimo, non venerando il santino nel portafogli o la figurina di San Michele Arcangelo». Parlare di Padre Puglisi in un contesto in cui il motto salesiano “bravi cristiani, onesti cittadini” rappresenta il cardine attorno a cui ruotano tutte le attività dell’oratorio, significa individuare, nell’esempio di una vita coerente al messaggio evangelico, un modello concreto di educazione alla legalità. Lo sguardo di Padre Pino Puglisi che sorride al suo assassino diventa quindi metafora della scelta, dell’appartenenza, dell’adesione consapevole ad un progetto di vita destinato a sopravvivere alla morte.

All’appello lanciato da Padre Puglisi si unisce infatti l’impegno dei tanti volontari che offrono il proprio contributo per portare avanti progetti di prevenzione, supporto e riscatto sociale: orientato in questa direzione l’Oratorio salesiano di Bova Marina si ferma a riflettere, con il ciclo di incontri sulla legalità #iocicredo #iocisono, sulla centralità della cultura, della divulgazione della buona informazione e della forza aggregativa dell’arte, nella ferma consapevolezza che solamente chi ama può dire NO alla paura, solamente chi spera può dire NO alla rassegnazione, solamente chi crede nei giovani e nel potere dell’istruzione può dire NO alla mafia.