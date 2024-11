Bova Marina: il 2015 inizia con la mensa solidale.

Bova Marina da il via al 2015 all’insegna della solidarietà. Domenica 4 gennaio infatti l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta Giovanile, la CARITAS parrocchiale e la ditta “G. Serranò”, organizza la “Mensa Solidale”.«Non possiamo dimenticarci del prossimo più bisognoso e meno abbiente – ha affermato il Sindaco Vincenzo Crupi – e questa iniziativa, una delle prime del 2015, è il via da cui partiamo insieme verso una serie di ulteriori iniziative e provvedimenti che questa Amministrazione intende rivolgere a chi è in difficoltà».Le dimensioni degli effetti della crisi economica sono molto più grandi di quanto si possa immaginare, e la mensa solidale infatti non sarà partecipata da clochard con l’aspetto mediaticamente stereotipato da “barboni”, ma da persone normali, che molti non crederebbero bisognosi di aiuto, che cercano sì un pasto caldo e l’alimento necessario per sostenersi, ma forse prima di tutto cercano di stabilire un contatto, un ponte col mondo esterno per non rinchiudersi nella solitudine. Bova Marina, quindi, si candida ad essere città del sociale, dove “nessuno rimanga indietro”.