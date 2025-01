Lutto cittadino a Bova Marina, il cordoglio per l’ex Sindaco Zavettieri

La città di Bova Marina saluta il Prof. Zavettieri: attività chiuse per un’ora, Consiglio comunale in silenzio e vicinanza alla famiglia

Con ordinanza del Sindaco Andrea Zirilli, è stato proclamato il lutto cittadino in occasione della triste scomparsa dell’ex Sindaco del Comune di Bova Marina, Prof. Domenico Zavettieri. La città di Bova Marina si stringe in un profondo momento di dolore per la perdita di una figura di grande valore, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Il Prof. Domenico Zavettieri, oltre a ricoprire il ruolo di Sindaco, è stato per tanti anni Professore e Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bova Marina, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale ed educativa del territorio.

A partire dal 13 gennaio 2025, in concomitanza con le esequie del Prof. Domenico Zavettieri, sarà osservato il lutto cittadino con le seguenti disposizioni:

Ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti di evitare comportamenti in contrasto con lo spirito del lutto cittadino.

La chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dalle ore 16:00 alle ore 17:00, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie.

Che il Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, osservi un minuto di silenzio in ricordo del Prof. Domenico Zavettieri già Sindaco del Comune di Bova Marina.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale

In questo momento di grande tristezza, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono il proprio cordoglio alla famiglia tutta, in particolare al figlio Dott. Pierapolo Zavettieri, Sindaco di Roghudi, e alla Capogruppo di minoranza in Consiglio comunale di Bova Marina, Dott.ssa Daniela Iiriti, oltre che a tutta la cittadinanza.