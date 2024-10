Bova Marina, Progetto futuro contro la maggioranza: ‘Qui l’acqua si spreca’

“Se Eraclito, del Panta rei ne ha fatto la sua filosofia, il nostro Sindaco ne ha sposato il pensiero e continua a fare scorrere l’acqua!

Il Gruppo Consiliare “Bova Marina Progetto Futuro” seppur ha già segnalato il guasto idrico in zona campo sportivo almeno un mese fa non ha potuto apprezzare però la solerzia dell’Amministrazione rimasta inerte a fronte di una copiosa perdita di acqua che continua a scorrere giorno e notte nell’indifferenza di tutti gli Amministratori, creando non pochi problemi.

La presenza dell’acqua da ormai lungo tempo è diventata un vero e proprio pericolo per la circolazione, in quanto il manto stradale, non solo risulta deteriorato e viscoso ma la fuoriuscita costante, occulta le numerose buche creatasi, facendole diventare una vera e propria insidia soprattutto per i motocicli, considerato che si tratta di una strada molto frequentata fungendo da collegamento tra due comuni.

Inoltre le infiltrazioni, ove la tubazione fosse posta in profondità, potrebbero creare il rischio di cedimento.

A fronte di una crisi idrica emergenziale, per cui lo stesso Sindaco ha invitato i cittadini al risparmio dell’acqua e vietato l’uso improprio, mentre nei paesi limitrofi l’acqua viene recapitata nelle abitazioni con le autobotti e i cittadini soffrono la mancanza affrontando serie difficoltà, il Sindaco rimane inerte e il prezioso liquido si disperde aumentandone lo spreco, oltre al grave danno erariale, che se rilevato, avrebbe come conseguenza un esoso esborso non solo per l’Ente!

E mentre la gente sensibile si preoccupa di chiudere il rubinetto mentre si spazzola i denti, c’è chi rimane indifferente difronte ad una perdita idrica ininterrotta da quasi due mesi.

Sorge spontaneo domandarsi come mai un’Amministrazione che ha fondato la campagna elettorale sulla necessità di interventi tempestivi e risolutivi del servizio idrico, oggi non provveda alla sistemazione della condotta. Il dubbio è che la zona stadio, “elevata” già a sito di stoccaggio, ormai discarica abusiva, probabilmente rappresenta per questa amministrazione una zona ghetto non meritevole di attenzione.

Dispiace che turisti e cittadini si siano dovuti trovare, dopo aver visitato uno dei borghi più belli d’Italia, come cartolina di presentazione di Bova Marina, un simile scenario. Ci auguriamo che le esortazioni portino il risultato quanto meno prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Per il momento, mentre i paesi limitrofi soffrono la carenza idrica, Bova Marina fa acqua da tutte le parti!”.