Bova Marina, tre giorni di tutto esaurito per ‘Pinocchio’

Strepitoso successo per la Stagione Teatrale 2017 che vede chiudere una tre giorni di sold out con il musical rivelazione “Pinocchio”, prodotto da Etoile Dance in sinergia con il CineTeatro Don Bosco. Diverse centinaia gli spettatori che si sono accalcati presso la sala teatrale di Bova Marina alla ricerca degli ultimi posti disponibili.

Lo spettacolo, scritto da Saverio Marconi, è andato in scena dal 22 al 24 aprile, giornate in cui è stato possibile ammirare lo splendido trucco realizzato dal makeup artist internazionale Renato Maisano e dal suo team, oltreché le acconciature di Armando Zema, i costumi originali della stilista Penelope e del team Polvere di Fata, le musiche magistralmente dirette da Renato Nicolò, l’audio e le luci impeccabili di Alampimpianti, la scenografia sempre in movimento coordinata da Giuseppe Naso.

Solare la nota ed eclettica regista Tina Lugarà: “il frutto più bello di questi mesi di duro lavoro e dedizione è stato il sorriso dei bambini e l’emozione dei loro genitori, a far da cornice ad un’atmosfera colorata ed accogliente”.

“La Stagione Teatrale continua – afferma presentando dal palco Silvio Cacciatore – con Giulietta & Romeo il 12, 13 e 14 maggio, e poi l’11 giugno con gli amici di Teatro Primo e la loro Camere con Crimini. Grazie a questo splendido teatro, che permette a noi giovani di sognare in grande e poi di realizzare questi sogni davvero