Bovalino, al Caffè letterario Mario La Cava incontro con Daniele Autieri

Domenica 29 luglio, alle 21.30, nella villa Comunale (di fronte stazione FS) di Bovalino (RC), il Caffè Letterario Mario La Cava presenta Daniele Autieri con il suo romanzo “Ama il nemico tuo” (Rizzoli).

Con il ritmo serrato del thriller internazionale e la crudezza del noir, Daniele Autieri ha scritto un romanzo implacabile, che non risparmia colpi di scena e ci ricorda come nessuno sia al riparo da una biblica resa dei conti. Perché siamo tutti pecore tra i lupi.

I ragazzi sono diventati grandi. Avidi, spregiudicati, egoisti, convinti di aver conquistato il mondo. Priscilla, enfant prodige della magistratura a Roma; Alex, rampante broker della City; Erik, medico in un campo profughi al confine con la Siria; e il Mohicano, emissario del Crimine a New York, freddo quanto un angelo dell’Apocalisse, un asso nel mettere intorno al tavolo narcos, mafiosi e terroristi. Ma a trentacinque anni il tempo si ferma e certe vecchie conoscenze bussano alla porta, pretendendo il loro aiuto per siglare il patto d’acciaio tra la ‘ndrangheta e i finanziatori dell’Isis, e benedire così il più grande affare criminale della storia. È la vita che passa all’incasso e sconvolge tre esistenze in bilico, mentre va in pezzi il castello di menzogne costruito nell’intimità familiare. Ingannare il richiamo del sangue è impossibile, quando il passato torna a braccarli e li spinge sull’orlo del baratro.

Daniele Autieri, giornalista di “la Repubblica”, autore di inchieste televisive e di Professione Lolita (2015), ha pubblicato pure “I giorni della cagna” (2016).

A Bovalino, dialogano con l’autore il presidente del Caffè letterario Domenico Calabria e la giornalista Maria Teresa D’Agostino. Interviene Claudio Cordova, direttore della testata online “Il dispaccio”, autore tra l’altro della video-inchiesta “La terra degli alberi caduti” sul lato oscuro del Messico.