Boxe – L’atteso ritorno sul ring del pugile reggino Francesco Versaci

Giorno 6 Luglio con inizio alle ore 20,00 a Laganadi (RC) all’interno dell’anfiteatro del centro civico ci sarà l’attesissimo ritorno sul ring dI Francesco Versaci . Il pugile reggino che ricordiamo è stato il più giovane pugile italiano ad esordire professionista a soli 18 anni è stato Campione Italiano dilettanti, 3 volte Campione Italiano professionisti, Campione del Mediterraneo W.B.C. e Campione del Mondo I.B.F.

L’attesissimo ritorno sul ring avviene dopo quasi 3 anni dell’ultimo vittorioso incontro contro Habachy , per il campione reggino tirato a lucido e già in peso da qualche settimana quello del 6 luglio è il primo dei due incontri programmati ( il prossimo sarà a settembre ) che dovrebbero portarlo a battersi per il titolo Italiano dei pesi massimi entro il 2019.

Versaci ha raggiunto una buona forma e sabato sera vuole dimostrare ancora una volta il suo valore a tutto il suo team e a tutto il suo pubblico che lo ha sempre seguito in maniera molto numerosa . Il suo avversario è il Bulgaro Arabie Abdullah, avversario del quale non sappiamo molto , e che dovrebbe essere leggermente più basso e più tarchiato di Versaci. Sulla carta si prevede quindi un incontro molto combattuto con il Bulgaro che per caratteristiche fisiche dovrebbe essere un attaccante e Versaci che è un ottimo incontrista. A fare da contorno ci saranno una decina di incontri sottoclou che vedranno protagonisti i pugili dell’Amaranto Boxe – Flash Natoli – Cobra Team.

Per il team reggino – messinese saliranno sul ring il campione italiano Giuseppe Osnato , i due fortissimi picchiatori Andrea Matiz e Peppe La Vecchia , i due tecnici Gino Chillè e Carmelo Garofalo , i due promettenti Amhed Mounir e Gabriele Settineri e il campione regionale Vincenzo Giuffrè . Le società che gareggeranno sono la Boxe Potenza , l’asd Luigi Coluccio , l’Invictus CZ , la Group 15 Lamezia , l’Eagles CZ , la Shanti Vibo e la Boxing Club CZ . Ad aprire la serata ci saranno delle spettacolari esibizioni dei giovanissimi atleti dell’Amaranto Boxe tra i quali spiccano la vincitrice della Coppa Italia 2018 Valenti Siria , i vincitori del trofeo C.O.N.I. 2017 Santo Ielo e Francesco Nocera e il figlio d’arte Antonino Versaci vincitore quest’anno di ben 7 criterium regionali . Venerdi 5 Luglio alle ore 18,00 presso la CASA DEL CAFFEE’ a Gallico si svolgeranno le operazioni di peso dei due professionisti . La serata del 6 Luglio è organizzata in collaborazione con il Comune di Laganadi , con la Boxe Rosanna Conti Cavini e con la Regione Calabria .

