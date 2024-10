Boxe: Francesco Versaci Campione d’Italia dei pesi massimi leggeri

Concentrato, forte ed ancora una volta vincente. Francesco Versaci sul gradino più alto del podio. E’ diventato il nuovo campione italiano dei pesi massimi leggeri, riuscendo a prevalere contro il campano Francesco Cataldo.

Grande soddisfazione per il pugile reggino, i suoi tecnici e Giuseppe Fedele dell’Amaranto Boxe che con un post su facebook ha voluto manifestare la propria soddisfazione:

“Francesco Versaci è il nuovo campione d’Italia dei pesi massimi leggeri, come detto in precedenza, non c’è due senza tre e la quarta vien da se. Complimenti anche all’angolo che ha magistralmente guidato il nostro campione (Paolo e Salvatore Pace). Gli allievi hanno superato il maestro“.