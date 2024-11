Boxe in the beach, una notte di pugilato da non perdere.

Conto alla rovescia per la grande serata di sport e spettacolo in programma presso la splendida struttura del Lido Stella Marina (Parco Pentimele) a Reggio Calabria, Mercoledi 16 luglio con inizio alle ore 20,00. La serata promossa ancora una volta dai promoter Carmelo Regolo – Presentatore e Promoter Eventi Sportivi e Leone D’Andrea è organizzata dall’Amaranto Amaranto Boxe – Shanti Vibo – Team Boxe Alfredo “Flash” Natoli in collaborazione con il Lido Stella Marina.Per quanto concerne il pugilato è prevista una sfida con una dozzina di match tra pugili calabresi e siciliani. Per il team calabrese aprirà la serata il vice campione italiano Giuseppe Osnato cresciuto dal maestro De Stefano (KickBoxingCosenza ), a seguire il giovanissimo ed ancora imbattuto Amhed Sconzo, dopo sarà la volta del fortissimo pugile Andrea Epifanio Matiz allenato dal maestro Tonino Renzo, seguirà l’esordio dei neo acquisti Vincenzo Milasi e Antonino Naccari, quindi sarà la volta di Vincenzo Cutrulla, Filippo Corello, Lorenzo Sisinni e Giuseppe Sisinni, diretti dal maestro Aldo Facciolo, a seguire salirà sul ring il peso massimo Gianluca Andronico diretto da Alfredo Natoli e per finire saranno impegnati i due pugili élite Mario Argento, il pugile più esperto del team e Antonino Vazzana che farà il suo primo match da élite disputando il match clou della serata.Interessante e spettacolare il match femminile che vedrà gareggiare Floriana Tringali reduce dai campionati italiani femminili disputati a Roma. Purtroppo per infortunio non potranno gareggiare Sabrina Bonavera e Riccardo Torre ai quali vanno gli auguri di una pronta guarigione.Apriranno la serata due giganti, Angelo Trimboli e Salvo Coluccio che effettueranno tre riprese di guanti in vista del loro prossimo incontro che li vedrà impegnati il giorno 2 agosto 2014 a Bianco (RC), dove ci sarà – anche – il ritorno sul ring del supermassimo Rocco Calabrò e del messinese Giovanni Raffa.Oltre al pugilato ci saranno delle spettacolari esibizioni di Kick Boxing dirette dal tecnico Carlito La Russa, esibizioni di difesa personale curate dal maestro Demetrio Rosace, esibizioni di Body Building del team TechnoFitness RC diretto dal personal trainer Aldo Surace, balli caraibici della scuola Carimba -Tropical Rc by Angele & Adry e per finire esibizione diretta dalla scuola di danza ASD Nuova Fata Morgana diretta dalla maestra Antonella Bramato.L’ingresso è gratuito e oltre ad assistere alla serata si potrà, anche, gustare un’ottima pizza o un bel panino direttamente sulla spiaggia.Gli organizzatori attendono un pubblico numeroso all’insegna dello sport e del divertimento in questa estate 2014.Per tutte le informazioni utili, ecoo i contatti:Amaranto Boxe – Info: 3396320651 – 3471428675Lido Stella Marina – Info e prenotazioni: 096543676