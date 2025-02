San Valentino con Frisina Gioiellerie: regala un legame eterno

Per chi crede nell’amore che dura per sempre, Frisina Gioiellerie rende eterno ogni legame

Il 14 febbraio, giorno dedicato all’amore, Frisina Gioiellerie celebra i sentimenti più profondi con un evento speciale: il ritorno dei Bracciali Saldati al Polso, simboli di legami indissolubili, eleganti e senza tempo.

Un bracciale per dire “Per sempre”

L’amore vero non ha inizio né fine, proprio come il design continuo dei bracciali saldati al polso. Una sottile catena in oro 18 carati o in argento 925, senza chiusure, avvolge delicatamente il polso, rappresentando un legame eterno, forte e prezioso.

Un regalo unico per gli innamorati

Per San Valentino, Frisina Gioiellerie dedica un’offerta speciale alle coppie che desiderano celebrare il loro amore con un gioiello senza tempo:

Coppia di Bracciali in Argento → 90€

Bracciali in Oro → a partire da 120€ cad.

Un dono perfetto per sigillare un momento speciale, un simbolo di vicinanza che accompagnerà ogni giorno della vostra storia.

Prenota la Tua Esperienza

Vivere l’esperienza di un bracciale saldato è un momento unico: dopo aver scelto il modello perfetto, i nostri esperti orafi lo sigilleranno con una tecnica laser avanzata, rendendolo personalizzato, inalterabile e eterno.

Per chi crede nell’amore che dura per sempre, Frisina Gioiellerie rende eterno ogni legame.

