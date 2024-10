A Brancaleone l’incontro “Amare Pavese”

Il 31 agosto alle ore 17:30, presso la Dimora del confino di Cesare Pavese, a Brancaleone, l’Associazione culturale “Pentesilea Onlus” presenterà, in anteprima nazionale, il libro “Amare Pavese”. Sarà presente l’autore Pierfranco Bruni, Archeologo direttore del Ministero Beni Culturali, già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’Estero, e presidente del Centro Studi “Grisi”. Ricopre, altresì, numerosi altri incarichi istituzionali inerenti la promozione della cultura e della letteratura nei Paesi Esteri. È altresì responsabile, per conto del MiBAC, del progetto di studio sulle Presenze minoritarie in Italia.