Brancaleone, Rea riabbraccia il mare dopo le cure: ‘Evento unico al mondo’

“Ridare la libertà a una tartaruga marina finalmente guarita è sempre una gioia immensa, e questa volta vogliamo condividere questa emozione con voi e con tutti coloro che vorranno venire a salutare la Caretta caretta soccorsa, curata e riabilitata dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone”.

A parlare sono Tania Il Grande e Filippo Armonio, della Blue Conservancy Onlus, annunciando la rimessa in acqua della testuggine avvenuta oggi, presso il Lido Solaria, sul lungomare di Brancaleone.

La Caretta caretta, soccorsa e guarita dal Centro recupero tartarughe marine, è stata accompagnata in mare davanti a centinaia di turisti e cittadini

Rea il nome della tartaruga, 40 anni di età e ben 67 kg di peso. Curata e accudita dai volontari, oggi ha potuto ritrovare l’amato mare. Ogni anno solo nel Mediterraneo, vengono catturate accidentalmente dalla pesca commerciale, 150 mila tartarughe marine di cui 50 mila muoiono proprio durante la cattura; un numero ancora non identificato rimane invece vittima dell’inquinamento da plastica.

Leggi anche

Il Centro di Recupero di Brancaleone è un vero e proprio ospedale per tartarughe marine con l’obiettivo di salvaguardare la specie nell’area del basso Ionio Reggino.

Attivo dal 2006 negli anni è diventato un punto di riferimento per istituzioni e popolazione locale e ad oggi, ha recuperato, curato e rilasciato in mare oltre 700 esemplari rivenuti in difficoltà.

Filippo Armonio ha commentato emozionato, ai microfoni di CityNow, il ritorno di Rea in mare.

“E’ un evento che tende a sensibilizzare e far apprezzare questo tesoro che abbiamo. Tanti i presenti e curiosi qui oggi, una giornata per far conoscere a cittadini e turisti l’importanza di questo patrimonio unico al mondo. “Un ringraziamento a chi ci sostiene e all’amministrazione comunale”, ha concluso Armonio.

Silvestro Garoffolo, sindaco di Brancaleone, ha parlato dell’importanza a livello turistico che si sviluppa grazie alla notorietà del lavoro svolto nel centro reggino in difesa delle tartatughe marine.

“Grazie a tutti i volontari per il lavoro svolto con passione tutti i giorni. Oggi è una giornata di festa, bisogna ringraziare chi ha curato e salvato questa tartaruga. Invito a sostenere con una donazione i ragazzi dell’associazione, che ogni giorno si danno da fare per questa importante attività. Siamo conosciuti in tutto il mondo per questa attività, ci contattano dalla Norvegia e dall’Olanda anche, speriamo di farne tante altre”, il pensiero del sindaco Garoffolo.

CLICCA QUI per vedere la diretta di CityNow relativa al rilascio della tartaruga marina nel mare di Brancaleone.