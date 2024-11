Brasile 2014 siete pronti?!

di Alessandro Sica – Cresce l’attesa per l’apertura dei mondiali. Inizio il 12 Giugno, con il match di esordio Brasile-Croazia. Mentre l’Italia farà il suo esordio il 14 Giugno contro l’Inghilterra. Il girone degli azzurri, è tra i più complicati: l’Italia è stata inserita nel gruppo D, che comprende, oltre alla nazionale guidata da Prandelli, anche Inghilterra, Uruguay e Costarica.Con il fuso orario gli orari dei mondiali di calcio non saranno quelli classici, quindi vi illustriamo quali saranno in calendario per l’Italia: si parte contro l’Inghilterra, battuta ai rigori due anni fa ai quarti di finale degli europei: fischio di inizio, in Brasile, alle 18 del 14 giugno, in Italia sarà la mezzanotte del 15. Si giocherà nella città di Manaus, dove si attendono temperature elevate. La città è posta nell’entroterra brasiliano, vicino alla foresta amazzonica. Orari più consoni invece, sempre con il fuso italiano, per le altre due partite: il 20 giugno Italia – Costarica a Recife e il 24 Italia – Uruguay a Natal. Fischio d’inizio, ora italiana, alle ore 18 per entrambe. Mancano pochi giorni e inizieranno i mondiali 2014 di calcio. Curiosità ed attesa per i tifosi, che non vedono l’ora di vedere la palla al centro campo e sentire il fischio di inizio. Noi ci uniamo alle dichiarazioni del ct Prandelli : “partiamo con la piena consapevolezza che possiamo fare un grande Mondiale”.