Brescia-Reggina: prevendita settore ospiti, il primo dato è esaltante

Se il pareggio con il Benevento ha suscitato rabbia e poi rimpianti per i risultati arrivati dagli altri campi, certamente non ha scalfito per nulla l’entusiasmo dei tifosi amaranto. A fine gara la Curva Sud ha accolto con cori ed applusi i calciatori della Reggina e già si è proiettati alla prossima sfida, quella che si giocherà al Rigamonti di Brescia. Ed anche per questa trasferta ci sarà un consistente numero di tifosi al seguito con la prevendita che a sei giorni dall’incontro, su 1000 posti disponibili, segna già 470 biglietti venduti. Si andrà certamente al sold out.

