Brienza: ‘Il distacco dalla Reggina? Nel calcio le cose cambiano velocemente’

Duello sempre acceso quello tra Reggina e Bari nonostante gli otto punti di distacco. Se ne parla quotidianamente a Reggio come in terra pugliese attraverso giornali, radio e siti. Il punto di vista dell’ex Franco Brienza, oggi dirigente dei biancorossi, su Radio Bari con le sue dichiarazioni ripresa da tuttobari.com:

“I punti di distacco dalla Reggina? I punti sono otto, ma mancano tredici giornate. Nel calcio le cose cambiano velocemente: abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. La squadra è consapevole, non si fanno venti risultati utili di fila se non si hanno basi solide. Ci proveremo. Al massimo bisognerà arrivare secondi, perché la posizione conta tanto per i play-off.

Nella vita bisogna avere l’ambizione di essere i migliori: ora abbiamo avanti la Reggina. E’ normale che guardi anche dietro. Se la Reggina dovesse essere più brava faremo i complimenti”.

