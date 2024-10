Reggina: Reginaldo, i contenuti del discorso fatto dal presidente Luca Gallo

Pochi gol, ma questa è una caratteristiche che lo ha sempre accompagnato. Perchè Reginaldo è il classico calciatore di grande qualità, che si diverte molto di più nel momento in cui si mette a disposizione dei compagni. E questo aspetto lo ha contraddistinto anche con la maglia della Reggina. Ospite di “Vai Reggina”, tra i tanti argomenti trattati, un passaggio sul presidente Luca Gallo: ““Il presidente Luca Gallo è un tipo che parla poco, ma si fa capire bene. I suoi non sono richiami, ma il volerci far intendere per chi e per cosa giochiamo. Il discorso fattoci qualche giorno addietro è stato bellissimo: “Oggi non gioca Reginaldo brasiliano o German argentino, ma giocano tutti calciatori reggini”.

