Brogli elettorali a Reggio Calabria, la decisione del Tar : rinvio al 9 giugno

Brogli elettorali a Reggio Calabria, il Tar ha disposto per un rinvio al prossimo 9 giugno. L'esito del ricorso presentato dal movimento Nuova Italia Unita, con la richiesta dell’annullamento delle operazione di voto e l’indizione di nuove elezioni o, in via subordinata, la ripetizione del voto nelle sezioni interessate, verrà dunque nuovamente discusso tra poco meno di un mese.

Luigi Catalano di Nuova Italia Unita commenta così la decisione odierna del Tar: "Abbiamo avuto un rinvio ma auspichiamo in un responso favorevole. Questo è forse il momento in cui la città può davvero sperare in una svolta. Grazie al ricorso, in merito alle scorse elezioni comunali, la città può sperare di avere la democrazia che merita".

L'Avv. Sara Fantino, legale di Nuova Italia Unita nella circostanza, ai microfoni di CityNow entra nel merito della decisione di rinvio presa dal Tar Calabria.

"È un buon segnale, perché la vicenda continua a rimanere aperta. Le questioni pregiudiziali che le controparti, per cui l'amministrazione e il consigliere Castorina pensavano sarebbero state subito sufficienti a far respingere l'azione, evidentemente non sono così infondate o spinose, tanto che il collegio ha voluto proporre una nuova udienza e dare dei termini per le memorie. È evidente che la partita sia ancora aperta e gli indizi molto gravi. Accogliamo positivamente l'apertura del collegio. Il Giudice sembra essere molto attento e volenteroso di approfondire le tematiche".

Presente a Reggio Calabria anche il Presidente del Movimento Nuova Italia Unita, Massimiliano Panero.