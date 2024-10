Bronzi di Riace, Gioacchino Criaco: “Vivono in esilio da 47 anni, vogliono tornare a casa”

Ha così inizio una lunga riflessione di Gioacchino Criaco sui mitici guerrieri simbolo della città di Reggio Calabria.

Nei mesi passati la Sfinge Metropolitana si è stizzita per la proposta di portare in missione mondiale le statue Locridee: “dove sta il tuo diritto?”, dovremmo chiedergli noi Nossidei, figli della Montagna Lucente, “quali sono i meriti, che favori e attenzioni hai dedicato alla nostra terra?”. A lagnarsi dovremmo essere noi, i defraudati, noi che ne patiamo la lontananza”.

“Vivono in esilio da quarantasette anni, dal 16 agosto del 1972, giorno fausto per la nascita e crudele perché li strappò alla propria casa. Ché certo il loro sgarbo agli Dei dev’essere stato più del doppio di quello che il Laertide commise fra le sacre mura di Troia.

Dalle parole del noto scrittore emerge una sorta di rancore ed anche di mancanza nei confronti delle due statue che, secondo quanto riportato, sarebbero state ‘strappate’ alla loro terra di origine.

“E non è un discorso di campanili, di piccole divisioni paesane, la Locride fu Nazione, e di quei tempi ha il diritto e il dovere di conservarne i fasti. Ha un proprio museo che andrebbe solo adeguato per essere all’altezza dei suoi Guerrieri, ma anche dei Dioscuri, il Cavaliere Marafioti, persino della benigna Dea che siede su un trono di pietra in terra straniera, a Berlino, e del Trono Ludovisi. Immaginatevela la Nazione Aspromontana: il museo, il teatro, gli scavi e due ali a mosaico, draghi a Kaulon e nereidi a Casignana, acque di sogno fra l’Amendolea e l’Allaro, e fronde odorose da Rhoghudi a Kaulon. Unica, una terra delle meraviglie.

Lo potrebbe diventare se ci fossero una politica e un popolo adeguati. Non sarebbe uno sgarbo ai Reggini, solo un atto di Giustizia per i Locridei. La visione, il progetto di un territorio che non ci siamo conquistato, che non ci è concesso. Non c’è una sola ragione perché i Bronzi non stiano a casa loro, nostra, perché non ci possano aiutare a trovare una nostra via culturale e anche economica. La verità è che i torti non ce li fanno solo quelli che stanno lontano. Anche fra di noi lo usiamo il sopruso”.