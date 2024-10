Cinquantenario dei Bronzi, la denuncia di Corrado: ‘Siamo già fuori tempo massimo’

“Siamo già fuori tempo massimo. Il 16 agosto 2022 saranno 50 anni dalla scoperta dei bronzi di Riace nelle acque del Reggino. Tuttavia, a marzo 2022, quindi a breve distanza da quella data, ancora non è noto il programma complessivo, sia delle iniziative culturali, sia di quelle a carattere divulgativo del Museo Nazionale di Reggio Calabria, dove i bronzi sono ospitati”.

È questo l’allarme lanciato ai microfoni di 9Colonne dalla senatrice del Misto Margherita Corrado.

Un ritardo che secondo la parlamentare “è riconducibile ad una lacuna dell’istituto, ma anche del ministero della Cultura, dal momento che questa ricorrenza ha una valenza culturale importante, per la Calabria, per Reggio che ha fatto dei bronzi il simbolo del suo museo, ma anche per l’Italia intera, anche a livello internazionale”.

Dunque per Corrado “l’Italia e la Calabria rischiano di perdere una grande occasione per non avere creato, in tempo, una rete, tra tutti i soggetti coinvolti, che avrebbe consentito di trarre il massimo vantaggio dalla celebrazione di un anniversario importante”, conclude Corrado.