Brumbrum arriva in Calabria: da oggi il mercato delle auto usate non sarà più lo stesso

Addio ansia da km truccati, auto incidentate e prezzi esageratamente alti rispetto alla media italiana. Da oggi, comprare una “nuova” auto usata per un calabrese sarà un momento di relax da condividere con la famiglia, gli amici o i colleghi di lavoro: brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online, vantando il 30% delle richieste proveniente dal Sud Italia, premia i calabresi consegnando le sue automobili a Cosenza.

L’innovativa startup italiana non solo migliora il processo e l’esperienza d’acquisto, ma riesce anche a garantire la sicurezza e la qualità che spesso è difficile ottenere in una trattativa tra privati, offrendo la trasparenza sui prezzi che una concessionaria tradizionale fatica ad offrire. Bastano pochi click su brumbrum per rendersi conto che nel mercato online delle auto usate e a km zero è in corso una vera rivoluzione. Per chi vuole essere sicuro della qualità e affidabilità del proprio acquisto, fare un controllo km auto può essere un passo fondamentale. Verificare i chilometri percorsi non solo conferma che non siano stati alterati, ma aiuta anche a garantire il valore reale dell’auto acquistata

Dalla meccanica alla carrozzeria, dall’elettronica ai freni, dai sistemi di sicurezza agli interni, per non parlare della documentazione e delle certificazioni a supporto. Niente sfugge all’attento occhio del team di certificazione brumbrum: ogni automobile viene sottoposta a un check-up completo in più di 200 punti, per raccogliere tutte le informazioni in un dettagliato report tecnico a disposizione dei clienti.

La sicurezza è uno degli aspetti fondamentali, non a caso tutte le auto brumbrum passano un test drive con un team di meccanici professionisti prima di essere messe in vendita nella vetrina online. Se a questo aggiungiamo la certificazione del chilometraggio e lo storico dei precedenti proprietari, fidarsi è inevitabile. Il prezzo, inoltre, è chiaro fin dall’inizio: il cliente sa sempre esattamente cosa paga e quanto lo paga, senza nessun onere nascosto e senza obblighi di sottoscrivere prodotti finanziari.

La cura per l’aspetto estetico non è da meno: la carrozzeria e gli interni sono attentamente controllati per assicurare il massimo della qualità e sono sottoposti a un accurato processo di igienizzazione professionale che dura più di 6 ore. Grazie a un servizio fotografico a 360° in altissima definizione che copre sia gli interni sia gli esterni, è possibile visionare ogni piccolo dettaglio dell’auto contutta la calma necessaria attraverso uno smartphone, un tablet o il computer.

In più, al pari di ogni e-commerce che si rispetti e in perfetto stile “soddisfatti o rimborsati”, ogni cliente ha 14 giorni di tempo (o fino a 1.000 km) per restituire l’auto senza alcun costo aggiuntivo: brumbrum restituirà per intero l’importo pagato. Difficile per le concessionarie tradizionali pareggiare un livello di servizio del genere. Inoltre, brumbrum permette a tutti i suoi clienti di godere serenamente della loro nuova auto usata senza temere brutte sorprese grazie a una garanzia di 12 mesi, che si estende fino a ben 3 anni se il veicolo proviene dalle flotte aziendali Arval, il leader nel noleggio a lungo termine partner esclusivo di brumbrum.

Per finire, ogni cliente potrà contare su un efficientissimo Servizio Clienti e ricevere gratuitamente un immediato soccorso stradale in tutta Europa. È così che brumbrum mette i calabresi al riparo dalle brutte sorprese e dalle insidie del mercato dell’auto usata che fino a oggi soffriva prezzi elevati ed un elevato rischio truffe.