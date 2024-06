Ecologia Oggi, Brunetti: 'Presto in atto il nuovo piano di raccolta'

Negli ultimi mesi – anche se sarebbe meglio dire anni – la gestione della raccolta rifiuti a Reggio Calabria ha subito diverse vicissitudini. Il tutto può essere brevemente riassunto nel recente passaggio di testimone tra Teknoservice a Ecologia Oggi, al quale ha fatto però seguito un dispositivo emesso dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di interdizione nei confronti dell’azienda lametina.

Il Comune di Reggio Calabria, ha fatto sapere il vicesindaco Paolo Brunetti a CityNow, “aveva avviato le procedure per la revoca dell’appalto”.

Tuttavia, in seguito alla possibilità concessa alla società di fornire controdeduzioni, la situazione ha preso una piega diversa.

Il vice sindaco Brunetti ha infatti dichiarato:

“Alla luce del dispositivo emesso dal GIP avevamo già avviato le procedure per la revoca dell’appalto. Ovviamente avevamo dato la possibilità ad Ecologia Oggi di fornire delle controdeduzioni che ci sono state inviate nei tempi utili e all’interno era riportata anche la data in cui il tribunale del riesame avrebbe valutato la posizione della società”.

Recentemente, il tribunale del riesame ha ritirato la misura interdittiva nei confronti di Ecologia Oggi, permettendo alla società di continuare a svolgere il servizio. Brunetti ha confermato:

“A tutti gli effetti Ecologia Oggi svolgerà il servizio della raccolta rifiuti a Reggio Calabria”.

Giovedì scorso si è tenuto un incontro tra il Comune e l’azienda per discutere il proseguimento delle attività e l’attuazione del progetto presentato in sede di gara. In merito, il vice sindaco ha comunicato:

“L’obiettivo era quello di discutere il proseguimento delle attività e l’attuazione del progetto presentato in sede di gara. Convocata, per la prossima settimana, una riunione alla presenza dei vertici aziendali e dell’amministrazione comunale per dare l’input all’avvio di questo nuovo piano”.

Il nuovo piano operativo per la gestione della raccolta rifiuti sarà attuato gradualmente, con un’informazione puntuale ai cittadini. Nei prossimi giorni è prevista una comunicazione ufficiale congiunta che annuncerà il modus operandi da impiegare per la differenziata a Reggio Calabria per i prossimi quattro anni.

La società Ecologia Oggi inoltre, secondo quanto appreso da CityNow, dovrebbe finalmente presentarsi ufficialmente alla città.

Nonostante le difficoltà iniziali, sembra avviarsi verso una soluzione positiva. Sarà fondamentale mantenere una comunicazione trasparente con i cittadini per garantire un servizio efficiente e soddisfacente per tutti.