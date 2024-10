Il sindaco Brunetti: ‘Rassicurazioni dalla Figc, ma nulla è ancora ufficiale’

Dopo l’annuncio del sindaco f.f. Paolo Brunetti a Videotouring in occasione di “Speciale Reggina”, riguardo l’invio della richiesta alla Figc sull’ammissione della squadra amaranto in sovrannumero al campionato di serie D, si aspettava per oggi la risposta dagli organi federali che invece non è ancora arrivata. Contattato telefonicamente da CityNow lo stesso Brunetti ci ha confermato ripetute interlocuzioni con la Figc in questa giornata, con parole rassicuranti giunte nel tardo pomeriggio, ma una ufficializzazione che dovrebbe arrivare domani.

Passaggio fondamentale per avviare la manifestazione di interesse e quindi poi scegliere il profilo migliore a cui affidare la nuova società.