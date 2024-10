Reggio, Teknoservice subentra ad Avr. Brunetti: ‘Basta sconti agli incivili’

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria presenta alla città la società che, prende il posto di Avr, nella gestione del ciclo dei rifiuti. Alla conferenza stampa erano presente il sindaco ff Brunetti, i rappresentanti Teknoservice ed il dirigente del settore ambiente.

Teknoservice subentra ad Avr

Il primo a prendere la parola è stato proprio il facente funzioni che, anche prima del recente rimpasto di Giunta, aveva la delega ai rifiuti ed ha seguito, molto da vicino, tutto l’iter che ha condotto fin qui la città dello Stretto.

“Non è una cosa fatta in due giorni – ha spiegato Brunetti ai presenti – ne parliamo da molto tempo ormai. E infatti il traguardo raggiunto oggi deriva da un lavoro di circa 10-12 mesi. Quando ero “solo” assessore all’ambiente è stato stilato un programma di nuova raccolta condiviso con il CONAI e, sulla base di questo, abbiamo pubblicato un bando di 4 anni + 1 opzionale per affidare il servizio ad una nuova ditta. Ciò che è avvenuto in seguito lo sapete bene. Il ricorso al tar della seconda aggiudicataria, l’annullamento della sospensiva, il Consiglio di Stato. Oggi, finalmente, siamo nelle condizioni di affidare il servizio alla Teknoservice, anche se solo in via temporanea”.

L’assegnazione provvisoria della gestione dei rifiuti

Sarà dunque un’assegnazione provvisoria quella alla ditta Teknoservice da parte della città di Reggio Calabria.

“Una volta definito l’iter giudiziario si potrà attuare il piano previsto in collaborazione con il CONAI e capire anche chi, il Comune, potrà effettivamente contrattualizzare. Ci è stato quasi imposto di non affidare il servizio ad un gestore che non provenisse da proroghe relative ad un periodo abbastanza lungo, come avvenuto con Avr. Quindi si è lavorato per arrivare il prima possibile ad una soluzione. La prima data utile sarà quella dell’11 dicembre, soprattutto grazie alla disponibilità da parte della ditta che ha premuto sull’acceleratore per trovare tutte le attrezzature necessarie per dare avvio alle attività”.

Le novità del servizio: orari, isola ecologica e centro raccolta

Da sabato 11 dicembre, dunque, la società, che è già entrata in contatto con l’ufficio ambiente del Comune, metterà in atto alcune modifiche al piano di raccolta differenziata di Reggio Calabria.

“Non si potrà ancora usufruire, completamente, del piano stilato in collaborazione con il CONAI – ha spiegato Brunetti. Questo entrerà in vigore solo con il vincitore del bando. Nel frattempo, però, vi saranno ugualmente delle modifiche al ciclo dei rifiuti, in particolar modo, in alcune aree”.

Per la raccolta dei rifiuti, la città verrà suddivisa in due aree. Saranno, inoltre, modificati gli orari di raccolta. Ci saranno delle variazioni anche per ciò che riguarda il servizio di ricezione dei rifiuti ingombranti.

L’isola ecologica di Reggio Campi, infatti, sarà attiva con un orario esteso che va dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00. La novità assoluta è l’apertura domenicale, solo di mattina.

“Abbiamo deciso di fare un’opportunità in più ai cittadini – ha affermato il sindaco facente funzioni. In seguito ai sopralluoghi, Teknoservice ha ritenuto di voler offrire un servizio aggiuntivo tramite un centro di raccolta dedicato ai rifiuti differenziati in cui i reggini potranno andare a conferire personalmente”.

Il ritorno dei cassonetti

L’altra novità riguarda, invece, il ritorno dei cassonetti, ormai scomparsi da tempo, a Reggio Calabria.

“Abbiamo compiuto questa scelta perché in questo preciso momento in alcune aree della città, incivili continuano a riversare rifiuti per strada. È per questo motivo che presto vedrete alcune batterie di cassonetti, distinti per le frazioni della differenziata, posizionate nelle zone di Ciccarello, Rione Marconi e Arghillà. In questa fase di transizione serve mettere i cassonetti non per un ritorno al passato, ma perché altrimenti saremmo costretti ad andare ogni giorno a raccogliere con mezzi pesanti i rifiuti abbandonati”.

Da questa decisione deriva anche la successiva presa dall’amministrazione comunale per mettere un freno all’abbandono dei rifiuti:

“È previsto anche un maggiore controllo del territorio. Non ci saranno sconti per nessuno. Abbiamo chiesto aiuto della prefettura e di tutte le forze di polizia. Sono state già fatte delle riunioni e a breve si definirà il piano d’azione. Attraverso un controllo meticoloso non permetteremo più a nessuno di sversare indiscriminatamente rifiuti per strada. Alcuni hanno fatto quello che hanno voluto per troppo tempo, comportandosi da incivili e veri e propri delinquenti”.

Brunetti è consapevole delle difficoltà sul cammino della città, tanto da chiudere il proprio intervento affermando: