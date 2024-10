Brunori Sas candidato ai David di Donatello 2020

Brunori Sas potrebbe ricevere un prestigioso riconoscimento. Il cantautore calabrese balzato agli onori di cronaca per le musiche di “Odio l’estate” è candidato ai David di Donatello.

“Non ci posso credere” aveva commentato qualche giorno fa su Facebook il cantante, in riferimento all’uscita al cinema del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma adesso, Dario è pronto a ricevere un altro prestigioso riconoscimento.

“Un errore di distrazione“, la canzone scritta per il film L’ospite di Duccio Chiarini​, è in nomination come “Miglior canzone originale”. Secondo quanto riportato dallo stesso autore, la canzone sarà disponibile dal 28 febbraio. La cerimonia di premiazione della 65ª edizione dei David di Donatello si svolgerà il 3 aprile 2020 a Roma. Trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1, verrà condotta da Carlo Conti.

Le candidature sono state annunciate lo scorso 18 febbraio 2020.