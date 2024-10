Brutium battle: a Lamezia Terme la gara regionale di crossfit

Si è Svolta a Lamezia Terme la 4° edizione della Brutium Battle, Gara regionale di CrossFit del Circuito CSEN che decide i “The Summer Soldiers”, i soldati d’estate, atleti provenienti da Calabria e Sicilia si sono impegnati e dato il meglio di se Tra Esercizi agli anelli e alle sbarre della ginnastica e esercizi al bilanciere della pesistica olimpica.

Fondamentale per questa Manifestazione è stata l’aggregazione tra l’associazione “Lamezia Muse”, Capitanata da Peppino Buffone e Valentina Tedesco che sono veterani nell’organizzazione di eventi, e Manolito Coquelin ,Colonna Portante Del CrossFit in Calabria, con i suoi 20 anni di insegnamento dedicati alla pesistica e alla ginnastica nonché Docente e responsabile tecnico della pesistica Olimpica e della ginnastica presso Il CONI CSEN.

La location, ottima per una manifestazione di questa portata, è stata nel Box (è cosi che vengono chiamate le sedi sportive dove viene praticato il CrossFit) di “Lab Armature” sita vicino il centro commerciale due Mari.

Da anni il Box Armature promuove questa disciplina in maniera Magistrale.

Il crossFit che in tre Parole viene definito in “Movimenti Funzionali, costantemente variati e ad alta intensità”, è un sistema di fitness brevettato, promosso sia come una filosofia dell’esercizio fisico, ma anche come uno sport agonistico di fitness; gli allenamenti di CrossFit prevedono allenamenti ad alta intensità e ad intervalli, sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica artistica, strongman e altri esercizi. È praticato dai membri di oltre 13.000 palestre affiliate, circa la metà delle quali si trovano negli Stati Uniti, e da persone che fanno allenamenti quotidiani completi (altrimenti noti come “WODs” (Workout Of Day), o “gli allenamenti del giorno”).

Nelle Varie Batterie della Brutium battle si sono distinti Sul Podio:

Alfredo Pudano di crossFit Reggio Calabria Primo nella categoria Elite

Manolito Coquelin di Lab Armature Primo nella Categoria Elite Over 40

Pietro Cucullo dello Jackals Club di Rende Primo nella Categoria Scaled

Simona La Gamba di Lab Armature Prima nella Categoria Elite

Paola Giordano di CrossFit Reggio calabria, Prima nella categoria scaled donna

Antonella Santoro di CrossFit Reggio Calabria, Prima nella Categoria Master donna Over 40

Giovanni Gamberale di lab Armature, Primo nella Categoria Master Uomo Over 45

Adriana Villella di Lab Armature, prima nella Categoria Master donna Over 45

Federica Pescatore dello Jackals Club, Prima nella categoria Beginner donna

Filip Torodov dello Jackals Club, primo nella categoria Under 18