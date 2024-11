Bruzzano Zeffirio: in arrivo dal Mit 2 mln per il completamento della Caserma dei Carabinieri

Salvini: "Vogliamo confermare il nostro massimo sostegno per donne e uomini in divisa"

Fondi a sostegno delle Forze dell’Ordine in arrivo dal Mit di Matteo Salvini per la Calabria. In particolare, il dicastero guidato da Salvini ha ufficializzato lo stanziamento di 2 milioni di euro, per il 2024, per il completamento della nuova Caserma dei Carabinieri di Bruzzano Zeffirio.