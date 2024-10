Nutella compie gli anni e sul web impazza la bufala del ‘coltello nel tappo’

Era il 20 aprile del 1964 quando il primo barattolo di Nutella lasciò la fabbrica Ferrero di Alba. La crema spalmabile più venduta al mondo ha avuto un successo immediato che, negli anni, non si è mai affievolito.

ORIGINI

Nutella è il nome commerciale italiano di una crema gianduia contenente cacao e nocciole. La speciale crema nasce a partire da un precedente composto denominato Pasta Giandujot e poi SuperCrema. Lo strano nome deriva dal sostantivo nut, che significa “nocciola” in inglese, e il suffisso italiano -ella, per ottenere un nome orecchiabile.

Nutella produce, ogni anno, circa di 365.000 tonnellate. Questo ne attesta, non solo l’indescrivibile bontà ma anche, l’attaccamento al prodotto. In tutto questo tempo Nutella non ha mai pensato di cambiare il suo ‘volto’, la confezione è rimasta invariata seppur con qualche lieve modifica di tanto in tanto.

LA BUFALA DEL COLTELLO NEL TAPPO

Anche la Nutella, in questi giorni, è stata soggetto di una fake news che sta facendo il giro del web. Secondo un video, postato su TikTok l’ormai famoso tappo bianco della crema spalmabile conterrebbe al suo interno un coltello per rendere più semplice il gesto di spalmare la Nutella.

Il video sembra anche piuttosto realistico e, per questo motivo, i consumatori di tutto il web sono andati a caccia di maggiori informazioni, o, hanno sperimentato loro stessi la veridicità della notizia.

Purtroppo, non esiste nessun coltello e il video è una bufala che è servita a far ‘impazzire’ milioni di persone. In questo periodo di ‘quarantena forzata’ cerca il misterioso attrezzo all’interno della Nutella, potrebbe esser stato un simpatico passatempo. Sui social, infatti, si sono diffuse a macchia d’olio le reazioni di chi credeva la notizia corrispondesse al vero e, successivamente, la tristezza di chi ha scoperto il contrario.

[custom_video numerazione=”1″ /]