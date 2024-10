Buffon e la depressione: “Contro la Reggina pensavo di morire. Mi salvò una parata su Cozza”

Se la depressione vissuta da Gianluigi Buffon quasi 15 anni fa non è una sorpresa, la rivelazione di SuperGigi riguarda il momento più complicato vissuto in campo. E’ stato proprio contro la Reggina che Buffon ha vissuto attimi di panico assoluto: “Non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa . Prima della partita, durante la fase di riscaldamento, mi è venuto un fortissimo attacco di panico .

“Davanti a tutti. Nessuno si accorgeva di niente e questo mi faceva sentire ancora più solo. Il cuore batteva a mille, il respiro diventava sempre più affannoso, pensavo di morire , pur sapendo che non sarebbe accaduto”.