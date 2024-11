Bugatti ex Hintereggio è del Bocale.

L’argentino Federico Ezequiele Bugatti è un giocatore del Bocale. L’ex giocatore dell’Hintereggio ha firmato nel primo pomeriggio ed ha già partecipato al suo primo allenamento.Ruolo attaccante, Bugatti ha iniziato la propria carriera in Argentina per poi partecipare parte ai vari campionati di serie D con le maglie di Catanzaro (20 partite 10 reti), Nova Ligure (10 partite 5 reti), Gioiese e appunto Hintereggio.Bugatti potrebbe non essere l’unico acquisto in casa Bocale, infatti la società sta trattando un esterno di attacco e un difensore.Si lavora anche per il marcato in uscita: nei prossimi giorni due giocatori potrebbero dire addio ai colori biancorossi.s