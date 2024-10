Buon anno dalla Cremeria Sottozero: ‘Un decennio di golosità’

"Grazie a tutti voi per questo decennio indimenticabile". Gli auguri per il 2020 della Cremeria Sottozero

Un altro anno è arrivato al capolinea e si va ad aggiungere alla, già, grande esperienza della Cremeria Sottozero.

La storica gelateria di Reggio Calabria, che ha preso avvio nel 1974, non smette di stupire cittadini e turisti con le sue infinite bontà. Gelato al primo posto, dolci per ogni occasione, catering all’occorrenza ed una vasta scelta di pasticceria artigianale locale.

Con gli anni Sottozero ha conquistato tutti, grazie soprattutto al continuo lavoro del Maestro Pennestrì impegnato nel promuovere il nostro territorio e le sue peculiarità (culinarie e non).

Arrivati alla fine del 2019, la Cremeria Sottozero ringrazia tutti i reggini per aver scelto la loro gelateria di fiducia ed il loro punto di riferimento in fatto di dolci. L’attività di corso Matteotti è divenuta una vera e propria casa anche per i fuori sede che, una volta arrivati in città, non esitano a farvi ritorno per gustare le sue specialità e godere di una vista senza eguali.

Il panorama così come i dolci di Sottozero hanno la capacità di togliere il fiato. Arrivati alle porte del 2020 diviene impossibile non volgere lo sguardo al passato per un rapido bilancio. Quello della Cremeria conta albero attivo tantissime vittorie, una crescita sostanziale ma, soprattutto la passione invariata (semmai accresciuta) di continuare sulla stessa strada.