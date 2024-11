Buon compleanno a colei che, con la sua diversità e semplicità ha cambiato per sempre la storia della moda: Kate Moss.

Di Federica Geria – Oggi 16 Gennaio 2015, la super model britannica Kate Moss festeggia il compleanno: 41 anni di moda, stile ed eccessi.

La sua è la storia di una ragazza che viene catapultata dai sobborghi di Londra al mondo del fashion alla sola età di 14 anni, quando la fondatrice della nota agenzia di moda Storm, la osserva e stupita dice: “È piccola, ma con quel viso e quella grinta cercheranno di imitarla tutti a New York”.

Così è stato! Kate Moss si fa subito spazio nel mondo della moda, con la forza, la tenacia e la “diversità” che la caratterizzano, fino a raggiungere l’apice del successo e affermarsi definitivamente come top model.

E’ proprio questa diversità il suo punto di forza: “una ragazzina apparentemente anonima, magrissima, alta appena 1.70, con gli occhi un po’ distanti tra loro, che si diverte a fare le smorfie davanti alla macchina fotografica”. Kate riesce a sorprendere tutti, fin dall’inizio della sua carriera.

Una bellezza fuori dal comune, imperfetta, sfatta e trasandata, che inaspettatamente stravolge i canoni estetici tipici di quell’epoca, dove dominavano le modelle-Barbie, inaugurando così, contro ogni logica, una nuova era e cambiando per sempre la storia della moda.

Buon compleanno dunque all’indiscussa queen Moss, modella di culto e icona di stile intramontabile, che ha fatto sognare generazioni, e che ancora a 41 anni appena compiuti riesce a far parlare di sè, tra servizi fotografici, copertine di magazine, video pubblicitari, red carpet e scatti di paparazzi, grazie alla sua forte personalità e alla sua “educazione alla moda, dote rara, che spesso non hanno nemmeno gli stilisti”.

“Se sei te stessa, nessuno ti può copiare. Essere te stessa è quasi un atto di ribellione.” Kate Moss.